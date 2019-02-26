دبلوماسي روسي: عازمون على التعاون مع المبعوث الأممي الخاص لدى سوريا

أعلن نائب وزير الخارجية الروسي سيرجي فيرشينين، اليوم الثلاثاء، أن روسيا عازمة على التعاون مع المبعوث الأممي الخاص لدى سوريا جير بيدرسون وبحث القضايا المتعلقة بالشأن السوري.

ويترأس فيرشينين، حاليا، الوفد الروسي المشارك في الدورة الـ40 لمجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان في جنيف.

وفي لقاء خاص مع وكالة أنباء (تاس) الروسية، قال فيرشينين إن الجانب الروسي أقام بالفعل اتصالات على مستوى العمل مع المبعوث الأممي لدى سوريا.. موضحاً: "لقد استقبلنا بيدرسون خلال زيارته لموسكو. وسنتابع التواصل معه هنا (في جنيف) بشأن عدد واسع من القضايا التنظيمية السياسية السورية."

ونوّه إلى أن هذا الاجتماع الأممي رفيع المستوى، الذي تحتضنه جنيف، يمثّل فرصة جيدة لإجراء محادثات واجتماعات مع عدد كبير من الشخصيات السياسية البارزة.