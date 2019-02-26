الأمم المتحدة: تعهدات المانحين بأداء 6ر2 مليار دولار للمساعدات الإنسانية في اليمن

أفاد مكتب تنسيق الشئون الإنسانية بالأمم المتحدة، بأن 40 دولة، بالإضافة إلى الجهات المانحة تعهدوا بتقديم تمويل بأكثر من 6ر2 مليار دولار لتمويل المساعدات الإنسانية في اليمن.

ويأتي هذا التعهد في ختام أعمال المؤتمر الدولي للمانحين لليمن والذي خصص للتعهدات التي ستمول خطة الأمم المتحدة للاستجابة الإنسانية هناك لعام 2019 لليمن.

وذكرت الأمم المتحدة، أن اليمن تشهد أزمة إنسانية حيث يواجه 14 مليون شخص حاجة ملحة للمساعدات الإنسانية، بالإضافة إلى 10 ملايين آخرين يحتاجون إلى شكل من أشكال المساعدة الإنسانية أو الحماية، لافتة إلى أن المساعدات ستشمل دعم الإغاثة من غذاء ومأوى وأدوية وخدمات صحية، بالإضافة إلى الحماية وغيرها خلال عام 2019.

وأكدت الأمم المتحدة، بأن التزام المانحين بدفع التعهدات سيساعد في تمويل خطة الاستجابة الإنسانية في اليمن؛ حيث تسعى المنظمة للحصول على نحو 2ر4 مليار دولار لكامل الخطة.