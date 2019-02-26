ارتفاع أرباح «سويس لايف» السويسرية للتأمين

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أعلنت شركة التأمين السويسرية "سويس لايف جروب"، اليوم الثلاثاء، عن ارتفاع صافي أرباحها خلال العام الماضي بنسبة 7% إلى 1.080 مليار فرنك مقابل 1.013 مليار فرنك في العام السابق.

وزادت أرباح التشغيل بعد وضع المتغيرات الموسمية في الحساب بنسبة 4% إلى 1.553 مليار فرنك.

وبلغت قيمة مبيعات وثائق التأمين خلال العام الماضي 19.2 مليار فرنك بزيادة نسبتها 2% سنويا بالعملة المحلية.

وزادت حصيلة رسوم الخدمات خلال العام الماضي بنسبة 6% إلى 1.615 مليار فرنك، وبلغت أرباح الرسوم 488 مليون فرنك بزيادة نسبتها 8% سنويا.

من ناحيته يقترح مجلس الإدارة زيادة التوزيعات النقدية للمساهمين إلى 16.50 فرنك لكل سهم مقابل 13.50 فرنك لكل سهم في العام السابق.

وقال "باتريك فورست" الرئيس التنفيذي في "سويس لايف" تعليقا على النتائج، إن "الأرقام القوية للعام المالي 2018 دليل على إتمام برنامجنا الشامل سويس لايف 2018 بنجاح، في الوقت الذي استطعنا فيه تحقيق كل أهداف برنامجنا، وتجاوزها في أغلب الحالات".