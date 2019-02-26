الثلاثاء 26 فبراير 2019 10:49 ص القاهرة القاهرة 16.6°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

ما رأيك في حملة «أبو شنب - اتنين كفاية» لتنظيم الأسرة التي أطلقتها وزارة التضامن؟

النتـائـج تصويت

كوريا الجنوبية تعقد محادثات ثنائية مع كل من الفاتيكان والنرويج وأيرلندا

أ ش أ
نشر فى : الثلاثاء 26 فبراير 2019 - 10:16 ص | آخر تحديث : الثلاثاء 26 فبراير 2019 - 10:16 ص

أعلنت وزارة الخارجية الكورية الجنوبية اليوم الثلاثاء أن وزيرة الخارجية كانج كيونج-هوا عقدت محادثات ثنائية مع نظرائها من كل من الفاتيكان والنرويج وأيرلندا بمناسبة مشاركتها في دورة رفيعة المستوى لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في مدينة جنيف السويسرية.

وخلال محادثاتها مع وزير خارجية الفاتيكان بول جالاجر، شرحت كانج (حسبما أفادت وكالة أنباء "يونهاب" الكورية الجنوبية) الوضع الراهن في شبه الجزيرة الكورية، وجهود الحكومة الكورية لنزع السلاح النووي الكامل وبناء نظام سلام دائم في المنطقة، معربة عن أملها في إحراز تقدم كبير في القمة المرتقبة بين الزعيم الكوري الشمالي كيم جونج-أون والرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

وخلال محادثاتها مع نظيرتها النرويجية إريكسن سوريدي، ناقشت الوزيرتان سبل تطوير العلاقات بين البلدين بمناسبة الذكرى السنوية الـ 60 لتأسيس العلاقات الدبلوماسية والوضع الحالي في شبه الجزيرة الكورية.

وفي محادثاتها مع نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية في ايرلندا سيمون كوفني، دعت كانج ايرلندا، التي لديها خبرة في بناء نظام السلام، إلى تقديم الدعم لنزع السلاح النووي الكامل وبناء نظام سلام دائم في شبه الجزيرة الكورية.

وقالت الوزارة - في بيانها - إن وزراء الخارجية من الفاتيكان والنرويج وايرلندا أكدوا مجددا التأييد والتعاون لعملية السلام في شبه الجزيرة الكورية.


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك