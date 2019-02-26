كوريا الجنوبية تعقد محادثات ثنائية مع كل من الفاتيكان والنرويج وأيرلندا

أعلنت وزارة الخارجية الكورية الجنوبية اليوم الثلاثاء أن وزيرة الخارجية كانج كيونج-هوا عقدت محادثات ثنائية مع نظرائها من كل من الفاتيكان والنرويج وأيرلندا بمناسبة مشاركتها في دورة رفيعة المستوى لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في مدينة جنيف السويسرية.

وخلال محادثاتها مع وزير خارجية الفاتيكان بول جالاجر، شرحت كانج (حسبما أفادت وكالة أنباء "يونهاب" الكورية الجنوبية) الوضع الراهن في شبه الجزيرة الكورية، وجهود الحكومة الكورية لنزع السلاح النووي الكامل وبناء نظام سلام دائم في المنطقة، معربة عن أملها في إحراز تقدم كبير في القمة المرتقبة بين الزعيم الكوري الشمالي كيم جونج-أون والرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

وخلال محادثاتها مع نظيرتها النرويجية إريكسن سوريدي، ناقشت الوزيرتان سبل تطوير العلاقات بين البلدين بمناسبة الذكرى السنوية الـ 60 لتأسيس العلاقات الدبلوماسية والوضع الحالي في شبه الجزيرة الكورية.

وفي محادثاتها مع نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية في ايرلندا سيمون كوفني، دعت كانج ايرلندا، التي لديها خبرة في بناء نظام السلام، إلى تقديم الدعم لنزع السلاح النووي الكامل وبناء نظام سلام دائم في شبه الجزيرة الكورية.

وقالت الوزارة - في بيانها - إن وزراء الخارجية من الفاتيكان والنرويج وايرلندا أكدوا مجددا التأييد والتعاون لعملية السلام في شبه الجزيرة الكورية.