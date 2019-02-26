الكوبيون يوافقون على دستور جديد في استفتاء بنسبة تأييد 87%

أعلنت اللجنة الوطنية الانتخابية في كوبا أمس الاثنين، أن الكوبيين وافقوا على دستور جديد للبلاد حيث صوت نحو 87% من الناخبين لصالحه.

وشارك ما يزيد قليلا على 8ر7 مليون ناخب في الاستفتاء الذي جرى يوم الأحد، وصوت ستة ملايين و816 ألفا و169 ناخبا لصالحه، مقابل 706 آلاف و400 ناخب ضده.

وأبطل نحو 4% من الناخبين أصواتهم.

وكان الدستور الحالي قد تمت الموافقة عليه عام 1976 بنحو 98% من أصوات الناخبين.

ويقر النص الجديد بالحق في الملكية الخاصة ودور الأسواق وأهمية الاستثمار الأجنبي.

كما أنه ينص على تحديد شخص من يشغل منصب رئيس الوزراء ويجعل الفترات الرئاسية قاصرة على فترتين فقط، حيث كانت غير محدودة في السابق.

ويحافظ الدستور على الشيوعية كأيديولوجية للدولة ونظام الحزب الواحد.