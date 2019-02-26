ماليزيا تعلن التبرع بمائة ألف دولار كمساعدات لليمن

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أعلنت كوالالمبور التبرع بمبلغ مائة ألف دولار أمريكي للاحتياجات الإنسانية في اليمن ، وذلك خلال الاجتماع "رفيع المستوى " لإعلان التبرعات في مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، الذي يُعقد في (جنيف ) .

وأفاد بيان لوزارة الخارجية الماليزية اليوم/ الثلاثاء/ بأنه من المقرر أن يحضر وزير الخارجية سيف الدين عبد الله أعمال الاجتماع الذي يستمر حتى يوم غد /الأربعاء/.

وأضاف البيان -الذي بثته وكالة الأنباء الماليزية أن وزير الخارجية سيلقي الضوء - خلال الاجتماع - على سياسة الحكومة الماليزية في حماية حقوق الإنسان .

ويعد مجلس حقوق الإنسان ، الهيئة الحكومية الدولية الرئيسية التي تنضوي تحت لواء الأمم المتحدة وتعمل على تعزيز، وترويج، وحماية حقوق الإنسان الأساسية.