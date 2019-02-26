رئيس وزراء الهند يجتمع بوزرائه لمتابعة الأوضاع بعد الضربات الجوية عند خط المراقبة

اجتمع رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي، اليوم الثلاثاء، بعدد من وزراء حكومته وعلى رأسهم وزيري الدفاع والداخلية، وذلك لمتابعة الأوضاع بعد أن شنت القوات الهندية ضربات جوية فجر اليوم على معسكرات إرهابية عند خط المراقبة الحدودي.

وذكرت قناة "إن دي تي في" الهندية أن 12 طائرة حربية من طراز "ميراج 2000" عبرت خط المراقبة الحدودي حوالي الساعة الثالثة والنصف فجر اليوم بالتوقيت المحلي للبلاد وأسقطت ألف كيلو جرام من القنابل الموجهة بالليزر على معسكرات تابعة لجماعة "جيش محمد" الإرهابية، ما أدى إلى تدميرها بالكامل.

وتأتي هذه التطورات في أعقاب تصاعد التوتر بين البلدين بعد تفجير انتحاري شهده إقليم "كشمير" المتنازع عليه في 14 فبراير الجاري وقتل فيه 40 من قوات الأمن الهندية على أيدي جماعة متشددة تتمركز في باكستان.. وألقت نيودلهي باللوم على إسلام أباد التي نفت أي دور لها في الهجوم.

يشار إلى أن إقليم "كشمير" متنازع عليه منذ استقلال باكستان والهند عن بريطانيا عام 1947، حيث يتنازع البلدان للسيطرة على الإقليم بعد أن اقتسما السيطرة على أراضيه، ليصبح هناك شطران شطر هندي باسم ولاية "جامو وكشمير" وآخر باكستاني باسم "آزاد جامو وكشمير".