احتجاز صحفي أمريكي لفترة قصيرة في فنزويلا أثناء مقابلة مع مادورو

احتُجز صحفي أمريكي يعمل لدى شبكة "أونيفيسيون" الناطقة باللغة الإسبانية، لمدة قصيرة هو وفريقه، أمس الاثنين، أثناء إجراء مقابلة مع الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو، حسبما أعلنت الشبكة.

وقال دانيال كورونيل، مدير الأخبار في الشبكة الإخبارية عبر تويتر، إنه تم أيضا مصادرة تسجيل المقابلة، قائلا إن السلطات لا تروق لها نوعية الأسئلة التي كان يطرحها خورخي راموس.

وأضاف كورونيل أن تلك الواقعة حدثت في قصر ميرافلوريس بالاس في كاراكاس.

وكان كيمبرلي بريير، مساعد وزير الخارجية الأمريكي، قال في وقت سابق على تويتر إنه تردد أن راموس وفريقه "محتجزون رغما عنهم" ، وأضاف: "نصر على الإفراج الفوري عنهم، العالم يراقب".