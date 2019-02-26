بالصور: كيف أزهرت ورود بريطانيا في «الدفا»؟

احتفت صحيفة الاندبندت، البريطانية، اليوم، ببلوغ المدن البريطانية، درجات حرارة لامست الـ20 درجة مئوية، ببثها صورًا لمواطني بريطانيا أثناء استمتاعهم بالدفء مبتسمين وسط الورود التي أعربت هي الأخرى عن سعادتها بالدفء بعدما تزهرت.

20 درجة كافية لبث السعادة

اعتاد المدن البريطانية الصقيع على مدار العام، إذ تشهد درجات حرارة تتراوح مابين دون الصفر وحتى 17درجة مئوية، على مدار العام، الأمر الذي يجعل تمتع سكانها بالدفيء حلمًا صعب المنال، لكن التغيرات المناخية في المنطقة المدارية، أتاحت الفرصة لسكان بريطانيا لينعموا بالدفء اليوم، ولمدة يومين مقبلين، بعدما افتقدوه لـ3 عقود؛ كما أتاحت لمدنها مشهدًا رائعًا، إذ بدت كلوحة بعدما تزهرت ورودها، وكأنما بث الدفء سعادة غامرة في أرجاء بريطانيا.

التغيرات المناخية تتيح الفرصة

وحسبما أورته صحيفة الإندبندنت الأمريكية، اليوم، نقلًا عن جراهام مادج ، المتحدث باسم مكتب الأرصاد الجوية ، أدى الضغط العالي جنوبي منطقة جزر الكناري الواقعة في المحيط الأطلسي، وحتى المنطقة المدارية، لتدافع الهواء الدافيء، لتسجيل المدن البريطانية درجات حرارة قياسية، تجاوزت الـ20 درجة مئوية، وتنعم بهذا الدفء حتى الأربعاء المقبل.

الدفء يزهر الورود

ويبدو أن الدفء أعطى دفعة قوية لورود لندن، وبرمنجهان، وجلاكسو، إذ تزهًرت جميع ورودها لتبدو كل مدينة منها كلوحة فنية رائعة ببلوغها درجات حرارة لامست الـ20 درجة مئوية.

فرصة مناخية نادرة

وتمثل الـ20 درجة مئوية، التي سجلتها بعض مدن بريطانيا، اليوم، فرصة مناخية نادرة للبريطانيين، ورقمًا قياسيًا لم تسجله المدن البريطانية منذ مايزيد على الـ3 عقود، بعدما سجلته مدينة لندن، 20 درجة مئوية في 2 مارس عام 1977

سعادة واحتفاء

واحتفت صحيفة الاندبندت، البريطانية، اليوم، بهذا الحدث الجلل، ببثها صورًا لمواطني بريطانيا أثناء استمتاعهم بالدفء مبتسمين وسط الورود التي أعربت هي الأخرى عن سعادتها بالدفء بعدما تزهرت.