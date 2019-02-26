استقرار ثقة المستهلكين في ألمانيا رغم المخاوف بشأن نمو إجمالي الناتج المحلي

رغم المخاوف المتزايدة بشأن حالة الاقتصاد الألماني، فإن المستهلكين في ألمانيا يقولون إنهم يعتزمون مواصلة الإنفاق بنفس الوتيرة خلال الشهر الحالي.

وذكرت شركة "جي.إف.كيه" لأبحاث السوق، اليوم الثلاثاء، أن مؤشر ثقة المستهلكين خلال الشهر الحالي استقر عند مستوى 10.8 نقطة وهو نفس مستواه في الشهر الماضي.

يذكر أن قراءة المؤشر لأكثر من صفر تشير إلى أن تفاؤل المستهلكين أقوى من التشاؤم. ويعتمد المؤشر على استطلاع رأي حوالي 2000 مستهلك.

واستقر المؤشر الفرعي لتوقعات المستهلكين بالنسبة للدخل عند مستوى 60 نقطة خلال الشهر الحالي وهو نفس المستوى في الشهر الماضي ويزيد بمقدار 6 نقاط عن قراءة المؤشر في فبراير من العام الماضي.

وذكرت شركة الأبحاث في بيان: "في الوقت الذي تراجعت فيه توقعات المستهلكين الاقتصادية، فإن توقعاتهم للدخل الشخصي ظلت مرتفعة".

وقد ظهر هذا في رد المستهلكين على السؤال الخاص برؤيتهم حالة الاقتصاد ككل، حيث كان المتوسط المؤشر خلال الشهر الحالي 4.2 نقطة مقابل 6.5 نقطة في الشهر الماضي ليستمر المؤشر الفرعي في التراجع للشهر الخامس على التوالي. وقد تراجع هذا المؤشر بأكثر من 41 نقطة عن الشهر نفسه من العام الماضي ليصل إلى أقل مستوى له منذ مارس 2016 عندما سجل 0.5 نقطة.