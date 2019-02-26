المفوضية تسمح باستحواذ شركة «آر دبليو إي» على قطاعات من «إي أون»

أعلنت المفوضية الأوروبية -اليوم الثلاثاء- عن الموافقة على استحواذ شركة "آر دبليو إي" الألمانية للطاقة على قطاعات من شركة "إي أون" المنافسة.

وأوضحت المفوضية أن هذه الخطوة لا بأس بها على صعيد قانون حماية المنافسة، وحسب هذه الموافقة، فإن "آر دبليو إي" مسموح لها بالاستحواذ على جزء كبير من قطاعات في "إي أون" خاصة بإنتاج كهرباء من مصادر متجددة ومن مصادر طاقة نووية، كما سيجري السماح لـ"آر دبليو إي" بالاستحواذ على حصة أقلية في "إي أون" بـ67ر16%.

وتخطط الشركتان الألمانيتان لتبادل معقد للأصول بينهما لإعادة تنظيم أعمالهما، بحيث تركز "آر دبليو إي" مستقبلا على إنتاج الكهرباء وتجارة الجملة بها فيما ستركز "إي أون" على توزيع الكهرباء والغاز وتجارة التجزئة.

وستقوم المفوضية بشكل منفصل بمراجعة استحواذ "إي أون" على قطاعات من "آر دبليو إي".