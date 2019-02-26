مباحثات روسية-أممية حول الوضع في فنزويلا

بحث نائب وزير الخارجية الروسي سيرجي فيرشينين، اليوم الثلاثاء، في جنيف، مع الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش الوضع في فنزويلا.

وذكرت وزارة الخارجية الروسية - في بيان اليوم، نقلته وكالة أنباء "سبوتنيك" الروسية - أنه تم خلال الاجتماع، الذي عُقِد على هامش المؤتمر الدولي رفيع المستوى بشأن الوضع في اليمن بمدينة جنيف، "مناقشة الجوانب الموضعية في الأجندة الدولية، والتي هي محل اهتمام المنظمات العالمية، بما في ذلك الأزمات في الشرق الأوسط والوضع حول فنزويلا".

يُذكر أن الموقف في فنزويلا، التي تعصف بها الأزمات منذ 23 يناير الماضي، تصاعد حينما أعلن خوان جوايدو نفسه رئيسا انتقاليا للبلاد، واعترفت العديد من الدول بجوايدو رئيسا مؤقتاً، مثل الولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا وألمانيا، في حين رفضت عدة دول أخرى مثل روسيا والصين والبرازيل والمكسيك الاعتراف به.

وكان نيكولاي باتروشيف سكرتير مجلس الأمن القومي الروسي، قد اتهم في وقت سابق اليوم الولايات المتحدة بأنها تقوم بنشر القوات العسكرية في بورتوريكو وكولومبيا استعدادا للتدخل العسكري في فنزويلا للإطاحة بالرئيس نيكولاس مادورو من السلطة، على حد وصف المسئول الروسي.

وأضاف أن كاراكاس رفضت قبول المساعدات الإنسانية التي تفرضها الولايات المتحدة، لأن فنزويلا ترى "أنها تأهبًا لإطاحة واشنطن بالرئيس المُنتخب ديمقراطيا".