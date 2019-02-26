قتلى وجرحى بين عناصر طالبان في غارات جوية شمالي أفغانستان

أعلن الجيش الأفغاني، اليوم الثلاثاء، مقتل وإصابة عدد من مسلحي طالبان، خلال غارات جوية واشتباكات جرت في شمال البلاد.

ونقلت وكالة أنباء "خاما برس" الإخبارية الافغانية عن بيان صادر عن فيلق شاهين 209 التابع للجيش القول، إن 2 على الأقل من عناصر طالبان قتلا، وإصيب اثنين آخرين، في اشتباك مع القوات المسلحة في منطقة ألمار بإقليم فارياب، في حوالي الساعة 1150 مساء بالتوقيت المحلي.

وأضاف البيان أن قوات الأمن عثرت أيضا على عبوتين ناسفتين ودمرتهما أثناء عملية جرت في حوالي الساعة التاسعة مساء بالتوقيت المحلي، بمنطقة كوتال شيريناك في ألمار.

كما قتل واحد على الأقل من مسلحي طالبان، بالاضافة إلى تدمير اثنين من مواقعهم القتالية، أثناء غارة جوية جرت في حوالي الساعة 1230 ظهر أمس الاثنين، في محيط منطقة سانتشارك بإقليم سار إي بول، بحسب ما ذكره الجيش الافغاني.

وأضاف البيان أن غارات جوية مماثلة نُفذت أيضا في منطقة شيمتال بإقليم بلخ، ما أسفر عن مقتل ستة من عناصر طالبان وإصابة 2 آخرين.