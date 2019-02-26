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أمين عام الأمم المتحدة: 10 ملايين يمني «على بعد خطوة واحدة من المجاعة»

د ب أ
نشر فى : الثلاثاء 26 فبراير 2019 - 3:07 م | آخر تحديث : الثلاثاء 26 فبراير 2019 - 3:07 م

شدد أمين عام الأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش اليوم الثلاثاء على أن الشعب اليمني بحاجة إلى مساعدات بقيمة 4.2 مليار دولار للعام الجاري، وذلك في ظل التدهور الذي شهدته أسوأ أزمة إنسانية في العالم خلال الأشهر الاثني عشر الماضية.

وقال جوتيريش، أمام مؤتمر للمانحين في جنيف، :"إننا هنا للتعامل مع أزمة لها أبعاد مدمرة".

وأوضح أن عدد اليمنيين المحتاجين إلى مساعدات إنسانية ارتفع بمليوني شخص إلى 24 مليونا العام الماضي، ما يشكل 80% من السكان.

وكشف أن نحو عشرة ملايين شخص أصبحوا "على مسافة خطوة واحدة من المجاعة".

ووفقا لتقرير للأمم المتحدة، فإن أكثر من نصف تمويل العام الجاري سيُخصص لزيادة المساعدات الغذائية، ولفتت أيضا إلى وجود حاجة لتوفير مياه الشرب والأدوية والمساعدات الزراعية.

وكانت الأمم المتحدة طالبت في ندائها للعام الماضي بثلاثة مليارات دولار، وتلقت 83% من المبلغ المستهدف.


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