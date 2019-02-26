كوريا الجنوبية والهند تتفقان على حل مسألة الإزدواج الضريبي بين البلدين

أكدت مصادر حكومية كورية جنوبية، أن مفوضين عن مصلحة الضرائب في سول ونيودلهي، اتفقا، اليوم الثلاثاء، على حل مسألة الازدواج الضريبي بين البلدين.

وذكرت وكالة أنباء "يونهاب" الكورية الجنوبية، اليوم، أن المفوض عن مصلحة الضرائب الوطنية بكوريا الجنوبية، هان سونج-هي، ونظيره الهندي، أجاي بوشان باندي، توصلا إلى هذا الاتفاق في نيودلهي اليوم الثلاثاء.

ووقع البلدان على اتفاقية تجنب الازدواج الضريبي في عام 2017، مما خلق أساسًا مشتركًا لحل قضايا الإزدواج الضريبي التي تواجه الشركات الكورية الجنوبية التي تمارس أعمالًا تجارية في الهند.

يذكر أن حجم التبادلات التجارية بين (سول) و(نيودلهي) وصل إلى 5ر21 مليار دولار العام الماضي، مقارنة بعام 2017 حيث وصل حجم التجارة إلى 9ر19 مليار دولار، وفقًا لمصلحة الضرائب الوطنية بكوريا الجنوبية.