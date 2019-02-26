مادورو لـ«ايه بي سي»: الحكومة الأمريكية تحاول افتعال أزمة لبدء حرب في أمريكا الجنوبية

اتهم الرئيس الفنزويلي "نيكولاس مادورو"، حكومة الولايات المتحدة الأمريكية بمحاولة افتعال أزمة من أجل بدء حرب في أمريكا الجنوبية.

وقال مادورو، في مقابلة خاصة أجراها مع شبكة "ايه بي سي" الأمريكية أذاعتها اليوم الثلاثاء، إن كل شيء قامت به حكومة الولايات المتحدة كان محكوما عليه بالفشل حيث أن واشنطن تحاول افتعال أزمة من أجل تبرير التصعيد السياسي والتدخل العسكري في فنزويلا والبدء في حرب في أمريكا الجنوبية.

وأضاف مادورو أن الاجتماع الذي تم في العاصمة الكولومبية "بوجوتا" بين نائب الرئيس الأمريكي "مايك بنس" وزعيم المعارضة الفنزويلي "خوان جوايدو"، يعد جزءا من محاولة تشكيل حكومة موازية في فنزويلا، مشيرا إلى أن الولايات المتحدة الأمريكية ترغب في استغلال النفط الفنزويلي وأنها على استعداد لخوض حرب من أجل هذا الهدف.

وأشار مادورو إلى أن الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب" في حاجة إلى إصلاح سياسته بشأن فنزويلا، موضحا أن كراكاس لديها الحق في العيش في السلام ولديها مؤسسات شرعية وأنه بصفته رئيسا للبلاد على استعداد لإجراء حوار مع الحكومة الأمريكية من أجل البحث عن حلول للأزمة الحالية.

وبسؤاله عما إذا كان يخشى ترامب، قال مادورو إنه لا يخافه ولكنه يخشى من المحيطين به وعلى رأسهم نائبه بنس ومستشار الأمن القومي الأمريكي "جون بولتون" والمسئول عن الجهود الأمريكية لاستعادة الديمقراطية في فنزويلا "إليوت أبرامز" بالإضافة إلى وزير الخارجية "مايك بومبيو" معربا عن اعتقاده بأنهم سيئون.

وحول ما إذا كان سيسمح لجوايدو بالعودة إلى فنزويلا، قال مادورو إنه يجب عليه احترام القوانين التي منعته من المغادرة ومواجهة العدالة.

وقال مادورو إن فنزويلا لديها قدرة اقتصادية ودستور يتم الدفاع عنه من قبل جميع المؤسسات، كما أنها تتمتع بعلاقات جيدة مع العديد من الدول حيث تترأس حركة عدم الانحياز ومنظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك).