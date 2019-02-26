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اجتماع طارئ في البرلمان الإيراني لمناقشة استقالة ظريف المفاجئة

محمد جواد ظريف
محمد جواد ظريف
أ ش أ
نشر فى : الثلاثاء 26 فبراير 2019 - 10:12 ص | آخر تحديث : الثلاثاء 26 فبراير 2019 - 10:12 ص

تعقد لجنة الأمن والسياسة الخارجية بالبرلمان الإيراني، اجتماعا طارئا، اليوم الثلاثاء، لمناقشة الاستقالة المفاجئة لوزير الخارجية محمد جواد ظريف، بعدما تعالت النداءات التي تطالبه بالتراجع عنها.

وأصدر نواب من الإصلاحيين في البرلمان، بيانا حسبما أفادت وكالة أنباء فارس الإيرانية، دعوا فيه للحيلولة دون قبول استقالة ظريف والإبقاء عليه وزيرا للخارجية.

وينتظر الإيرانيون سماع أجوبة شافية لأسئلتهم عن ظروف ومصير استقالة ظريف التي فاجأتهم، في كلمة سيلقيها مرشد الثورة علي خامنئي في مقره، وكذلك من كلمة للرئيس حسن روحاني سيلقيها في البنك المركزي بمناسبة تأسيسه.


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