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إسلام آباد تستدعي القائم بأعمال المفوض السامي الهندي

إسلام آباد - أ ش أ
نشر فى : الثلاثاء 26 فبراير 2019 - 10:03 م | آخر تحديث : الثلاثاء 26 فبراير 2019 - 10:03 م

استدعت الخارجية الباكستانية الثلاثاء، القائم بأعمال المفوض ‏السامي الهندي، وأدانت بشدة الانتهاك الهندي لسيادة باكستان وتكامل أراضيها.‏

وبحسب بيان نشره مكتب الخارجية الباكستانية، فإن سلاح الجو الباكستاني اعترض ‏طريق نحو ثماني طائرات هندية مقاتلة وأجبرها على العودة، مطلقا عليها ذخائر سقطت بدورها ‏في منطقة نائية غير مأهولة، حسبما ذكرت وكالة الأنباء الباكستانية الرسمية.‏

وأعلنت باكستان فجر اليوم، أن مقاتلات هندية اخترقت مجالها الجوي فوق خط المراقبة في ‏كشمير.‏

وشهد الرابع عشر من فبراير الجاري وقوع هجوم انتحاري دموي في الجزء الواقع تحت الإدارة ‏الهندية من كشمير وراح ضحيته 41 مسلحًا على الأقل.‏

وذكرت وسائل إعلام هندية إعلان جماعة جيش محمد التي تتخذ من باكستان مقرًا لها مسؤوليتها ‏عن الهجوم.‏
ونفت إسلام آباد أي دور لها في الهجوم.‏

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