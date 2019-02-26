إسلام آباد تستدعي القائم بأعمال المفوض السامي الهندي

استدعت الخارجية الباكستانية الثلاثاء، القائم بأعمال المفوض ‏السامي الهندي، وأدانت بشدة الانتهاك الهندي لسيادة باكستان وتكامل أراضيها.‏

وبحسب بيان نشره مكتب الخارجية الباكستانية، فإن سلاح الجو الباكستاني اعترض ‏طريق نحو ثماني طائرات هندية مقاتلة وأجبرها على العودة، مطلقا عليها ذخائر سقطت بدورها ‏في منطقة نائية غير مأهولة، حسبما ذكرت وكالة الأنباء الباكستانية الرسمية.‏

وأعلنت باكستان فجر اليوم، أن مقاتلات هندية اخترقت مجالها الجوي فوق خط المراقبة في ‏كشمير.‏

وشهد الرابع عشر من فبراير الجاري وقوع هجوم انتحاري دموي في الجزء الواقع تحت الإدارة ‏الهندية من كشمير وراح ضحيته 41 مسلحًا على الأقل.‏

وذكرت وسائل إعلام هندية إعلان جماعة جيش محمد التي تتخذ من باكستان مقرًا لها مسؤوليتها ‏عن الهجوم.‏

ونفت إسلام آباد أي دور لها في الهجوم.‏