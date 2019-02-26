إسلام آباد تستدعي القائم بأعمال المفوض السامي الهندي

استدعت الخارجية الباكستانية الثلاثاء، القائم بأعمال المفوض السامي الهندي، وأدانت بشدة الانتهاك الهندي لسيادة باكستان وتكامل أراضيها.
وبحسب بيان نشره مكتب الخارجية الباكستانية، فإن سلاح الجو الباكستاني اعترض طريق نحو ثماني طائرات هندية مقاتلة وأجبرها على العودة، مطلقا عليها ذخائر سقطت بدورها في منطقة نائية غير مأهولة، حسبما ذكرت وكالة الأنباء الباكستانية الرسمية.
وأعلنت باكستان فجر اليوم، أن مقاتلات هندية اخترقت مجالها الجوي فوق خط المراقبة في كشمير.
وشهد الرابع عشر من فبراير الجاري وقوع هجوم انتحاري دموي في الجزء الواقع تحت الإدارة الهندية من كشمير وراح ضحيته 41 مسلحًا على الأقل.
وذكرت وسائل إعلام هندية إعلان جماعة جيش محمد التي تتخذ من باكستان مقرًا لها مسؤوليتها عن الهجوم.
ونفت إسلام آباد أي دور لها في الهجوم.