اكتشاف طقوس برونزية تعود إلى 1600 عام قبل الميلاد وسط الصين

أعلن علماء الآثار في مقاطعة خنان بوسط الصين اكتشاف مجموعة من سفن برونزية وقوالب فخارية كانت تستخدم خلال الطقوس، تعود إلى عهد أسرة شانج (حوالي 1600 قبل الميلاد - 1046 قبل الميلاد)، وذلك في موقع أثري ثقافي بالمقاطعة.

وقال رئيس معهد أنيانج للآثار بمقاطعة خنان "كونج ده مينج" –في تصريحات اليوم- إن علماء الآثار عثروا على 34 قطعة من الطقوس البرونزية تعود لأواخر عهد أسرة شانج في العديد من المقابر في موقع "شينديان" الأثري بمدينة أنيانج، إلى جانب ما يزيد عن 4000 قطعة من العناصر المستخدمة في الصب البرونزي.

وأضاف مينج أن الاكتشافات أثبتت مرة أخرى أن المنطقة كانت موقعا كبيرا لصب البرونز، فيما يؤكد العلماء أهمية إجراء المزيد من الدراسات حول الاكتشافات والموقع الأثري لتعزيز المعرفة حول تلك الفترة التاريخية المهمة.