سول تعرب عن أملها في تحقيق نتائج ملموسة في قمة هانوي

أعربت وزيرة الخارجية الكورية الجنوبية كانج كيونج هوا ، عن أملها في أن تؤدي القمة التي ستُعقد بين الولايات المتحدة وكوريا الشمالية في العاصمة الفيتنامية هانوي، إلى تحقيق نتائج ملموسة ومهمة تجاه نزع السلاح النووي الكوري الشمالي.

ونقلت إذاعة "كي بي إس" الكورية الجنوبية، اليوم الثلاثاء، عن الوزيرة قولها إنها تأمل أن تصبح قمة هانوي معلمًا آخرًا على طريق الجهود الجارية لنزع السلاح النووي، وتحقيق السلام الدائم في شبه الجزيرة الكورية.

وأشارت كانج إلى أن سول ستطبق العقوبات الدولية المفروضة على بيونج يانج بشكل كامل حتى تتأكد من تخلي كوريا الشمالية عن أسلحتها النووية بشكل غير قابل للتراجع.

ومن المقرر أن تنعقد القمة غدًا الأربعاء ولمدة يومين، بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، والزعيم الكوري الشمالي كيم جونج أون، وسيناقش خلالها الجانبان نزع الأسلحة النووية من شبه الجزيرة الكورية وعقد اتفاقات سلام دائمة وإمكانية رفع العقوبات إلى جانب التعاون الاقتصادي، وتعد القمة هي الثانية بين الجانبين بعد القمة التي عقدت في سنغافورة في يونيو الماضي.