استطلاع: الأحزاب الحاكمة بألمانيا فقدت آلاف الأعضاء و«البديل» اليميني في تزايد

كشف استطلاع حديث أن الأحزاب الثلاثة المكونة للائتلاف الحاكم في ألمانيا فقدت آلاف الأعضاء من كل منها على حدة خلال العام الماضي. وفي المقابل تزايد أعضاء حزب البديل من أجل ألمانيا "إيه إف دي" اليميني المعارض.

وأوضح الاستطلاع الذي تم إجراؤه لصالح وكالة الأنباء الألمانية في مراكز الأحزاب أن الحزب المسيحي الديمقراطي الذي تنتمي إليه المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل تكبد الخسارة الأكبر.

يشار إلى أن عدد أعضاء الحزب كان يبلغ 426 ألف عضو في بداية عام 2018، ولكنه تراجع بقوة منذ ذلك الحين بإجمالي 11 ألف عضو ليبلغ حاليا نحو 415 ألف عضو فقط.

كما تراجع عدد أعضاء الحزب الاشتراكي الديمقراطي بقوة أيضا من 443 ألف عضو في مستهل العام الماضي إلى نحو 438 ألف عضو حاليا.

وسجل الحزب المسيحي الاجتماعي بولاية بافاريا الذي ينتمي إليه وزير الداخلية الاتحادي هورست زيهوفر تراجعا أيضا في عدد أعضائه، من 141400 عضو في مستهل عام 2018 إلى 139 ألف عضو حاليا.

تجدر الإشارة إلى أن حزب ميركل والحزب البافاري يشكلان الاتحاد المسيحي.

أما عن حزب اليسار الألماني المعارض فقد بقى عدد أعضائه عند 62 ألف عضو تقريبا.

وفي المقابل زاد عدد أعضاء الحزب الديمقراطي الحر بإجمالي ألف عضو تقريبا وبلغ إجمالي عدد أعضائه حاليا 64 ألف عضو.

كما شهد حزب البديل من أجل ألمانيا "إيه إف دي" اليميني المعارض زيادة بإجمالي ألف عضو وبلغ عدد أعضائه حاليا 33615 عضوا.

يذكر أن صحيفة "فيلت" الألمانية قد ذكرت أمس أن حزب الخضر الألماني شهد زيادة قوية في عدد أعضائه، وبلغ عددهم حاليا 75 ألف عضو، بعدما كان يبلغ العدد نحو 65 ألف عضو تقريبا في مطلع عام 2018.

تجدر الإشارة إلى أن الأحزاب الشعبية فقدت في مطلع تسعينات القرن الماضي نصف أعضائها في المتوسط، حيث كان يبلغ عدد الأعضاء بالحزب الاشتراكي الديمقراطي في عام 1990 نحو 943 ألف عضو، وكان إجمالي أعضاء الحزبين المكونين للاتحاد المسيحي أكثر من 975 ألف عضو.