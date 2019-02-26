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زعيم كوريا الشمالية يصل إلى فيتنام استعدادا لاجتماعه الثاني مع ترامب

هانوي - (د ب أ)
نشر فى : الثلاثاء 26 فبراير 2019 - 4:10 ص | آخر تحديث : الثلاثاء 26 فبراير 2019 - 4:34 ص

وصل زعيم كوريا الشمالية ، كيم جونج أون، إلى فيتنام قبيل اجتماعه الثاني مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، المقرر في وقت لاحق من الأسبوع الجاري في هانوي.

وكان كيم قد غادر بيونج يانج بالقطار يوم السبت، قبل أن يقطع مسافة نحو 4500 كيلومتر على مدار ثلاثة أيام في طريق بالجنوب الغربي عبر الصين إلى الحدود الصينية الفيتنامية.

ودخل كيم إلى فيتنام عبر بلدة دونج دانج ومن المتوقع أن يقطع بقية الرحلة إلى هانوي بالسيارة.

ومن المتوقع أن يصل ترامب إلى هانوي مساء الثلاثاء على متن الطائرة الرئاسية (إير فورس وان). ومن المقرر أن يجتمع الزعيمان يومي الأربعاء والخميس.

 


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