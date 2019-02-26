موجيريني: الاتحاد الأوروبي يرغب بالتعاون مع لبنان في مواجهة التحديات الإقليمية

أكدت الممثلة العليا للاتحاد الأوروبي للشئون الخارجية والسياسة الأمنية فيديريكا موجيريني، أن الاتحاد يرغب في التعاون الوثيق مع الحكومة اللبنانية الجديدة في مواجهة التحديات الوطنية والإقليمية المتعددة، مشددة على أن أوروبا ملتزمة بوحدة لبنان وسيادته واستقراره وسلامة أراضيه.

وأشارت موجيريني - خلال لقاء مع كبار المسئولين اللبنانيين - إلى أن الاتحاد الأوروبي سيتابع تنفيذ لبنان برنامجه الإصلاحي، وكذلك دعم الحكومة الجديدة والمجتمعات المضيفة للاجئين، مؤكدة الدعم الأوروبي لدور القوات الدولية العاملة في الجنوب اللبناني (يونيفيل) في المحافظة على السلام على الحدود الجنوبية.

ووصفت المسئولة الأوروبية، شراكة الاتحاد الأوروبي مع لبنان، بالقوية والعريقة وترتكز على القيم والمصالح المشتركة، لافتة إلى أن الاتحاد الأوروبي يعمل مع لبنان في مجموعة واسعة من المجالات، تشمل تعزيز حكم القانون واحترام حقوق الإنسان وإصلاح قطاع الأمن واستحداث فرص العمل.

وشددت موجيريني، على أن الزيارة إلى لبنان تأتي عقب انعقاد القمة الأولى بين الاتحاد الأوروبي وجامعة الدول العربية في مدينة شرم الشيخ، وقبل أسبوعين من مؤتمر بروكسل الثالث حول (دعم مستقبل سوريا والمنطقة) في مارس المقبل.

وكانت موجيريني عقدت لقاءات مع الرئيس اللبناني ميشال عون، ورئيس مجلس النواب نبيه بري، ورئيس الوزراء سعد الحريري، إلى جانب وزيرة الداخلية ريا الحسن، وقائد قوات اليونيفيل الجنرال ستيفانو دل كول، ورئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط، حيث تم خلالها استعراض ملفات العلاقات اللبنانية الأوروبية، وأزمة النازحين السوريين، والإصلاحات الاقتصادية المرتقبة في لبنان، والأوضاع الأمنية ووضع منطقة الجنوب.