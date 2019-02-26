تراجع أرباح تشغيل «باسف» الألمانية للكيماويات

أعلنت شركة الكيماويات الألمانية العملاقة "باسف"، أمس الاثنين، عن تراجع أرباحها قبل حساب الضرائب والفوائد ومعدلات الإهلاك إلى 9.2 مليار يورو خلال العام الماضي مقابل 10.8 مليار يورو خلال 2017. وتراجعت أرباح السهم الواحد إلى 5.12 يورو خلال العام الماضي مقابل 6.62 يورو لكل سهم، في حين تراجعت أرباح الأسهم بعد وضع البنود الخاصة في الحساب إلى 5.87 يورو لكل سهم بانخفاض قدره 0.57 عن أرباح العام السابق.

وقال "مارتن برودرموللر" رئيس مجلس المديرين التنفيذيين للشركة الألمانية، إن "باسف تريد زيادة توزيعاتها النقدية حتى في الأوقات الصعبة. لهذا سنقترح على الاجتماع السنوي للمساهمين صرف 3.20 يورو لكل سهم بزيادة قدرها 0.10 يورو لكل سهم عن العام السابق. ولهذا يقدم سهم باسف عائدا موزعا جذابا يعادل 5.3% (من قيمة الاستثمار) وفقا لسعر السهم في نهاية 2018".

في الوقت نفسه، تراجعت أرباح تشغيل الشركة خلال العام الماضي قبل حساب البنود الخاصة إلى 6.4 مليار يورو مقابل 7.6 مليار يورو في 2017. ويعود هذا الانخفاض إلى تراجع أداء قطاع الكيماويات الذي يمثل حوالي ثلثي إجمالي التراجع في أرباح الشركة.

وبلغت قيمة مبيعات الشركة الألمانية خلال العام الماضي 62.7 مليار يورو بزيادة نسبتها 2% عن العام السابق.