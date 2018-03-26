قال الفنان فتوح أحمد، إن الشعب المصري عنيد جدًا ولا أحد يستطيع أن يلعب في أفكاره، وذلك على خلفية مشاركة المصريين في أول يوم لانتخابات الرئاسة.

وأضاف «أحمد»، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «الرئيس»، المذاع عبر فضائية «TEN»، اليوم الاثنين، أنه قرر منذ الأمس أن يستيقظ من السادسة صباح اليوم كي يكون أول فرد أمام اللجنة الانتخابية، لكنه ذهب في الثامنة والنصف ووجد طابورين أحدهما للرجال والآخر للنساء.

وأكد أنه لا أحد يستطيع أن يغير في أفكار المواطن المصري، معقبًا: «ممنوع اللمس والتعديل في رأسه، مع التحفظ على بعض الكسل، يجب أن ننظر إلى مصالحنا والأمة العربية».

وخاطب الذين يريدون إفساد العملية الانتخابية، بقوله: «تحيا مصر نقولها احنا للناس دي، لأجل بكرة يكون جميل، تحيا مصر لأجل خيرها يبان على وش الفقير، تحيا مصر في المصانع في المزارع في الجبال ، بس انتوا سيبوها تحيا وهيا تحيا وتبقى عال».

وبدأ في تمام الساعة التاسعة من صباح اليوم الاثنين، التصويت في الانتخابات الرئاسية، بـ13 ألف و687 لجنة في جميع أنحاء الجمهورية.

ومن المقرر أن تستمر الانتخابات الرئاسية على مدار ثلاثة أيام، وذلك للاختيار بين المرشحين الرئاسيين عبد الفتاح السيسي، وموسى مصطفى موسى.