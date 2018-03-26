الطيران المدني الإماراتي: مقاتلتان قطريتان اقتربتا بصورة خطيرة من المجال الجوي البحريني

أعلنت الهيئة العامة للطيران المدني الإماراتي اقتراب مقاتلتين قطريتين بصورة خطيرة من طائرتين مدنيتين مسجلتين في الإمارات، بحسب وكالة أنباء الإمارات (وام).أعلنت الهيئة العامة للطيران المدني الإماراتي اقتراب مقاتلتين قطريتين بصورة خطيرة من طائرتين مدنيتين مسجلتين في الإمارات، بحسب وكالة أنباء الإمارات (وام).

وذكرت الهيئة العامة للطيران المدني، في بيان صدر عنها اليوم الاثنين، أن الحادث وقع في المجال الجوي البحريني، مشيرة إلى أن قائد إحدى الطائرتين اضطر إلى إجراء مناورة لتفادي الاصطدام بالطائرتين المقاتلتين القطريتين.

وتابع البيان أن ما حدث يعد "إصرار واضح على الاستهتار بسلامة الطائرات المدنية والملاحة الجوية".

وأكدت الهيئة في بيانها أن "هذا العمل الاستفزازي ليس الأول بل سبقه عمليتان مماثلتان تم رفع شكوى بهما إلى منظمة الطيران المدني الدولي".

وقالت الهيئة "إنها إذ تدين مثل هذه التصرفات اللامسؤولة تجاه الحركة الجوية المدنية التي تتبع مسارات مدنية محددة ومعروفة لدى منظمة الطيران المدني الدولي، فإنها تشدد على حق الدولة في اتخاذ الاجراءات كافة التي كفلها القانون الدولي".

يشار إلى ان العلاقات بين الإمارات والبحرين والمملكة السعودية ومصر من جهة، وقطر من جهة ثانية، مقطوعة منذ الخامس من يونيو الماضي بعدما اتهمت الدول الأربع الدوحة بدعم الإرهاب. من جانبها نفت قطر هذا الاتهام.