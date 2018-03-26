محكمة تايلاندية تغرم ناشط بريطاني بحقوق العمال بعد كشفه انتهاكات ضد عمال مهاجرين

غرمت محكمة في العاصمة التايلاندية بانكوك، اليوم الإثنين، ناشط بريطاني بمجال حقوق العمال بغرامة مالية وقدرها 321 ألف دولار؛ لإدانته بالتشهير بسمعة شركة تايلاندية كان قد ساهم في رصد انتهاكات بحقوق الإنسان في مصانعها.

وذكرت شبكة "إيه بي سي نيوز" الأمريكية، أن الحكم الصادر على الناشط أندي هول، هو أبرز التطورات في الدعاوى القضائية الأربعة التي رفعتها شركة "ناتشرال فروت" لتعليب الأناناس بحقه، بعدما كشف هول في تقرير أعده عام 2013 لصالح منظمة "فين واتش" الفنلندية المعنية بحقوق المستهلك عن إساءة معاملة العمال بمصانع الشركة التايلاندية التي توظف عمال مهاجرين من ميانمار ويزعموا أن الشركة تظلمهم وتكسر لوائح العمل.

كان هول قد غادر تايلاند في عام 2016، بعد أن قاضته شركة الدواجن "ثاماكست فارم"، لكنه لا يزال يعمل على القضايا المتعلقة بحقوق العمال المهاجرين في تايلاند.