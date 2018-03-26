شهدت لجنة مدرسة صلاح الدين الرسمية للغات، توافدا للناخبين، غالبيتهم من السيدات، فيما وقف شبان من حملة «كلنا معاك من أجل مصر» أمام اللجنة يوزعون التيشيرتات وأعلام مصر على الناخبين.

ووقف شبان يحملون لافتات بصور الرئيس عبدالفتاح السيسي، فيما لا يوجد أي مؤيدين للمرشح المنافس موسى مصطفى موسى.

كما شهدت لجنة صلاح الدين، وجود «دي جي» بجوار اللجنة، فيما وقف شبان يرتدون تيشيرتات للرئيس عبدالفتاح السيسي.

وأدلى في وقت سابق الدكتور طارق قابيل وزير التجارة والصناعة، بصوته في الانتخابات الرئاسية المقبلة، بمدرسة سيزا النبرواي بالقاهرة الجديدة.

يأتي ذلك فيما توافد ناخبون على لجان القاهرة الجديدة الخمسة، للتصويت في الجولة الأولى من انتخابات الرئاسة المصرية في الداخل، التي تجري تحت إشراف قضائي كامل، وبمتابعة عدد من منظمات المجتمع المدني المحلي والدولي، وسط حراسة أمنية مشددة، في مقدمتها مدرسة صلاح الدين التجريبية.