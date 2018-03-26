قال الإعلامي عماد الدين أديب، إن الخلايا الإرهابية في مصر تركز على استهداف شخصيات كبيرة في حملة من التصفيات؛ لإحداث أثر نفسي وخلل داخل المؤسسات المصرية، لافتًا إلى تمكن وزارة الداخلية من إلقاء القبض على 36 خلية إرهابية.



وأضاف «أديب»، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «كل يوم»، المذاع عبر فضائية «ON E»، مع الإعلامي عمرو أديب، مساء الأحد، أن هذه الجماعات الإرهابية تنتشر في أماكن مختلفة، وليس بالضرورة أن تكون لها علاقة ببعضها البعض لكنها مرتبطة بشخص من الخارج ألا وهو التنظيم الدولي لجماعة الإخوان الإرهابية، الذين يخططوا لإحداث فوضى داخل البلاد.



وتابع أن العملية الإرهابية التي وقعت أمس بالإسكندرية لاستهداف مدير الأمن، تعد أحد علامات نجاح عملية سيناء 2018، مضيفا: «هذه العملية لم تكن مخفية للأمن، فقد كان هناك معلومات لدى أجهزة الأمن حول استهداف مدير أمن الإسكندرية، في وقت قريب، بدليل أنه تم عمل احتياطات، بالنسبة للشوارع التي يسير فيها الموكب تم تعديلها، وموقع التفجير كان أحد المسارات التي يعبر خلاله الموكب».



واستطرد: «من حظ الإرهابيين السيء أنه كان هناك كاميرا بفندق مشهور موجود في الشارع، صورت منفذي التفجير، وهو ما ساعد أجهزة الأمن في التعرف على هوية مرتكبي الواقعة».



وأوضح أن كمية المواد المتفجرة التي تم استخدامها كانت صغيرة، حيث إن حجم القنبلة المستخدمة في التفجير تراوح بين 8 و10 كيلو من مادة «TNT»، مستطردًا: «عادة بيكون هناك قوة أكثر تدميرية، كاستخدام مادة "C4" وهي أشد انفجارًا من المادة المستخدمة، وهذا يدل على ضيق ذات اليد والحصار على هذه الجماعات ومنع مصادر التمويل عنها وإغلاق الحدود البحرية منذ 45 يومًا».



وأكد أن كل وسائل إمداد هذه التنظيمات الإرهابية بالدعم، تم محاصرتها بفعل قوات إنفاذ القانون، متابعًا أن إحكام التضييق على الجماعات الإرهابية حتى الخناق، كان الغرض الرئيسي من عملية سيناء 2018.



وتابع: أن هذه الخلايا الإرهابية مرصودة لكن ليس معروفًا بالضبط أهدافها، الأمر المعروف هو التوجيهات التي تصل إليهم من الخارج، وهي إحداث ضربات تحدث أثر نفسي كبير من خلال انتقاء شخصيات كبرى، سواء شخصية عسكرية أو شرطية، وكلما زاد قدر الهدف كلما أعطى ذلك أثرًا كبيرًا».



وذكر أنه كان معروفًا لدى أجهزة الأمن قبل 6 أسابيع، من بدء الانتخابات الرئاسية، أنه سيكون هناك عمليات إرهابية؛ لترويع المواطنين وردعهم عن المشاركة في العملية الانتخابية.



وأوضح: «ليس هناك ما يسمى بالأمن المطلق أو الكامل، وإلا لكانت دول أكثر خبرة من مصر وأكبر في القدرات الأمنية، دول الاتحاد الأوروبي، روسيا، آسيا، تمكنت من تحقيق الأمن الكامل 100%، ولكن ما يتم فعله هو ضرب جذور أو شبكات أو خطوط الإمداد والتمويل الأساسية لهذه الجماعات».



وانفجرت أول أمس السبت، عبوة ناسفة كانت أسفل إحدى السيارات، بشارع «المعسكر الروماني»، في محافظة الإسكندرية، أثناء مرور اللواء مصطفى النمر، مدير أمن الإسكندرية، وهو ما أسفر عن استشهاد شهيدين وهما المجند عبد الله محمد عبد الله، 19 عامًا، من طاقم حراسة مدير الأمن، وجلال أحمد شبانه، 45 عامًا، سائق سيارة الحراسة، فيما أصيب 5 آخرون، وتم نقلهم للمستشفى مصطفى كامل العسكري؛ لتلقي العلاج، ذلك فضلًا عن حدوث تلفيات ببعض السيارات في الشارع.



