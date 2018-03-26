الزمالك يستعيد الثنائي المصاب وجلال يطمئن على رفعت

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استعاد فريق الزمالك في تدريباته عصر اليوم جهود الثنائي المصاب، عماد فتحي وعبدالله جمعة بعدما عانى اللاعبان من إصابات مختلفة خلال الفترة الماضية.

وتعرض جمعة لإصابة بشد في العضلة الخلفية خلال المباراة الودية الأخيرة أمام كوكاكولا، حيث لم يكمل اللقاء، بينما كان يعاني فتحي من إصابة حرمته من المشاركة في مباراة ولايتا ديتشا الأخيرة بالكونفدرالية الأفريقية.

ومنح الجهاز الطبي للزمالك الضوء الأخضر للثنائي من أجل العودة للمشاركة في تدريبات الفريق.

من جانبه حرص إيهاب جلال المدير الفني للزمالك على الاطمئنان على حالة لاعب الفريق أحمد رفعت الذي يعاني من إصابة في وجه القدم.