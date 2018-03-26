انتظام العملية الانتخابية بـ 715 لجنة بالمنيا

فتحت اللجان الانتخابية البالغ عددها 715 لجنة انتخابية بمحافظة المنيا، أبوابها أمام الناخبين للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية 2018، وانتظمت العملية الانتخابية في جميع مراكز المحافظة والبالغ عددها 9 مراكز، وسط اقبال من المواطنين على التصويت، وسط انتظام الخدمات الأمنية بكافة اللجان والمقار الانتخابية بالمحافظة.

من جانبه أعلن عصام البديوي محافظ المنيا، أن إجمالي عدد المواطنين الذين لهم حق التصويت داخل نطاق المحافظة يبلغ 3 مليون و227 ألف و180 مواطن مقسمين على عدد 13 لجنة عامة بإجمالي 586 مركز انتخابي.