تيتي يبدي ارتياحه لمواجهة ألمانيا وديا قبل المونديال الروسي

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعرب المدرب تيتي المدير الفني للمنتخب البرازيلي لكرة القدم عن ارتياحه بأن فريقه سيلتقي المنتخب الألماني في مباراة ودية وليست في إطار بطولة كأس العالم 2018 بروسيا.

واعتبر تيتي أن خوض المباراة في هذا التوقيت قبل كأس العالم أمر جيد.

ويلتقي المنتخبان غدًا في العاصمة الألمانية برلين لتكون المباراة الأولى بينهما منذ الهزيمة الثقيلة 1 / 7 التي مني بها المنتخب البرازيلي أمام نظيره الألماني (مانشافت) في الدور قبل النهائي لبطولة كأس العالم 2014 بالبرازيل.

وأوضح تيتي : "من المهم أن نخوض هذه المباراة قبل كأس العالم لأننا نعاني من شبح الهزيمة 1 / 7 بشكل مستمر".

وقال تيتي، في المؤتمر الصحفي لفريقه اليوم الاثنين قبل مباراة الغد: "غدا ، سيكون من الممكن أن نجتاز مرحلة أخرى".

وكان المانشافت اكتسح المنتخب البرازيلي 7 / 1 بمدينة بيلو هوريزونتي البرازيلية ليكمل طريقه نحو التتويج بلقبه العالمي الرابع.

وغرق المنتخب البرازيلي بعدها في كم هائل من المشاكل وودع بطولتي كأس أمم أمريكا الجنوبية (كوبا أمريكا 2015 و2016) صفر اليدين.

ولكن تيتي ، الذي تولى المسؤولية بعد كوبا أمريكا 2016 ، أعاد الاتزان للفريق وقاده لأن يصبح أول المنتخبات المتأهلة إلى نهائيات كأس العالم 2018 بروسيا.

ويرى تيتي أن مباراة الغد قد تصبح مفتاحا ودافعا إضافيا لطموحات الفريق قبل المونديال الروسي.

ويستمر غياب النجم الكبير نيمار دا سيلفا عن صفوف المنتخب البرازيلي (راقصي السامبا) في مباراة الغد بسبب الإصابة التي أبعدته عن الملاعب منذ أسابيع علما بأنه غاب أيضا عن مباراة الفريقين في المربع الذهبي لمونديال 2014 .