وزيرة السياحة تشارك في افتتاح معرض «توت غنخ آمون» بلوس أنجلوس

شاركت رانيا المشاط وزيرة السياحة اليوم الإثنين، في افتتاح معرض آثار «توت عنخ آمون - كنوز الفرعون الذهبي»، والذي يقام في مركز كاليفورنيا للعلوم بلوس أنجلوس في الفترة من 24 مارس الجاري حتى يناير 2019، وذلك بالتنسيق مع الدكتور خالد العناني وزير الآثار، وبحضور الدكتور زاهي حواس وزير الآثار الأسبق، والنائبة سحر طلعت مصطفى رئيس لجنة السياحة والطيران المدني بمجلس النواب، والنائب أسامة هيكل رئيس لجنة الإعلام والثقافة والآثار بمجلس النواب.

وأوضحت، أن مقتنيات الملك توت عنخ أمون قيمة كبيرة لدى المهتمين بالآثار وعاشقي السياحة الثقافية حول العالم، حيث يأتي السائحون من شتى بقاع الأرض لزيارة مقبرته في وادي الملوك بالأقصر، ومشاهدة قناعه الذهبي بالمتحف المصري.

وقالت، إن الآثار المصرية تضع مصر في مصاف الدول السياحية الكبرى في المنطقة، وقالت إن الـ 166 قطعة أثرية التي يتم عرضها تقدم لمحة صغيرة تعد السائح بمزيد من الروائع التي تنتظره عند زيارته إلى مصر، مشيرة إلى الافتتاح الجزئي للمتحف المصري الكبير في نهاية 2018، والذي سيعرض المجموعة الكاملة للملك توت عنخ آمون، والتي تضم 5200 قطعة من كنوز الفرعون الذهبي، ومؤكدة أن السياحة الثقافية بدأت في استعادة قوتها ومعدلاتها مؤخرًا، وأنه من المتوقع تزايد هذه المعدلات بصورة أكبر في الفترة المقبلة.

وقد التقت وزيرة السياحة على هامش مشاركتها في افتتاح المعرض بعدد من منظمي الرحلات الأمريكيين وعدد من الشخصيات المرموقة وبعض الشخصيات المهتمة بدعم السياحة إلى مصر، وتم التباحث حول سبل دفع مزيد من الحركة الوافدة من السوق الأمريكي إلى مصر.

كما عقدت «المشاط» اجتماعًا مع عدد من منتجي الأفلام في هوليود وممثلي قناة «History Channel»، الذين أعربوا عن رغبتهم في تصوير أفلام في مصر.

وفِي سياق متصل عقدت وزيرة السياحة اجتماعًا مع مجموعة من المستثمرين في مجال الفنادق، حيث تمت مناقشة فرص الاستثمار السياحي في مجال إنشاء مدن سياحية وفنادق عالمية، وفكرة إنشاء boutique hotels، حيث يتميز هذا النمط من الفنادق بجذب شريحة من السائحين ذوي الإنفاق المرتفع نظرًا لطبيعة الفنادق الخاصة من حيث الموقع وعدد الغرف الفندقية المحدود، وقد أشارت الوزيرة إلى أن مصر بمقوماتها الفريدة تستطيع تحقيق نجاح كبير في هذا النمط من الفنادق.