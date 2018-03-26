إقبال متزايد في الفترة الثانية من اليوم الأول للانتخابات بمدينة الحمام في مطروح

شهدت لجان الإقتراع بمدينة الحمام، في محافظة مطروح، إقبالًا متزايد من المواطنين في الفترة الثانية من اليوم الأول لانتخابات الرئاسة.

أكد العقيد هاني مدكور، رئيس مركز ومدينة السلوم، توفير كافة الخدمات من المياه والكهرباء وتجهيز كشافات الشحن الكهربائي لاستخدامها في حالة انقطاع التيار، كما تم التنبيه على جميع أعضاء اللجان المقيدين في الكشوفات وتوقيعهم.

في سياق آخر، تقدم النائب سليمان فضل العميري، عن الدائرة الأولى لمحافظة مطروح، بشكوى للخط الساخن للهيئة الوطنية للانتخابات؛ نظرًا لوجود أربعة كشوفات بإجمالي 70 ناخب من أبناء المحافظة، تغيرت لجانهم لمحافظة الإسكندرية.

وأوضح أن هذه الكشوفات الأربعة ليست الوحيدة، وأن الكثير من مواليد محافظة مطروح وأبناء القبائل وجدوا لجانهم في لجان بمحافظة الإسكندرية، وطالب بضرورة تدارك الأمر، مشيرًا إلى وجود تلاعب في كشوف الانتخابات.

فيما رجح سيد الإمام، سكرتير مساعد محافظة مطروح، ورئيس غرفة العمليات المركزية لمتابعة سير الانتخابات الرئاسية، أن وجود خطأ ماء بسبب تغيير الإقامات من بعض المواطنين، مؤكدًا أن مثل هذه الحالات لأبد من تصويت الناخبين بمقار لجانهم طبقًا للكشوف الانتخابية، أو في حالة أية استثناءات يكون من خلال الهيئة الوطنية العليا للانتخابات.