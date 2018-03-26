64 قتيلا فى حريق بمركز تجارى روسى

أعلنت السلطات الروسية، اليوم، ارتفاع حصيلة قتلى الحريق الذى نشب فى مركز تجارى بمدينة كيميروفو الصناعية فى سيبيريا بروسيا إلى 64 شخصا.

وشب الحريق، مساء أمس، بالقرب من سينما فى الطابق الرابع بمركز «وينتر تشيرى» التجارى، ليلتهم مساحة تبلغ نحو 1500 متر. وقالت وزارة الحالات الطارئة فى بيان لها إن رجال الاطفاء ظلوا يكافحون النيران لمدة 14 ساعة.

وذكرت أجهزة الطوارئ أنه تم العثور على جثث 53 شخصا على الأقل عقب الحريق المدمر، مشيرة إلى أن العديد من الأشخاص لا يزالون فى عداد المفقودين إثر الحريق. وكانت حصيلة سابقة أشارت إلى مقتل 37 شخصا وفقدان نحو 70، بينهم 40 طفلا.

وذكرت وزيرة الصحة فيرونيكا سكفورتسوفا لشبكة «روسيا 24» أن طفلا فى الـ11 من عمره، وشابة فى الـ18 قفزا من الطابق الـ13 هربا من ألسنة اللهب، يتلقيان العلاج فى المستشفى وهما فى حالة خطرة، فيما نقل تسعة اشخاص آخرين إلى المستشفى.

كما احتجزت السلطات أربعة أشخاص لاستجوابهم بشأن الحادث، من بينهم مستأجر المبنى الذى يعتقد أن الحريق قد شب فيه، بالإضافة إلى الشخص المسئول عن الشركة التى تدير المركز التجارى.

من جانبه، أعرب الرئيس الروسى فلاديمير بوتين عن تعازيه لضحايا الكارثة، وتعهد بتقديم الحكومة للمساعدة. فيما أعلنت سلطات مقاطعة كيميروفو الحداد لمدة 3 أيام على ضحايا الحريق.