رئيس لجنة الانتخابات بالإسكندرية: عملية الاقتراع تسير بصورة جيدة

صرح رئيس اللجنة العامة للانتخابات بالإسكندرية، ومقرها قصر ثقافة الأنفوشي بحي الجمرك، اليوم الاثنين، أن العملية الانتخابية تسير بصورة جيدة فى أولى أيام الانتخابات الرئاسية، مشيرا إلى حسن تعاون الأجهزة فى سبيل راحة الناخبين.

وأكد رئيس اللجنة أنه لم تظهر أي مشكلات تعوق عملية الاقتراع حتى الآن، وأن الإقبال يسير بصورة جيدة.

وأشارت الفنانة أماني علي عوض مقرراللجنة، ومدير قصر الأنفوشي، إلى أن السيدات المسنات حرصن على الإدلاء بأصواتهن منذ الصباح الباكر، واصفة احتفال الناخبين بهذا العرس الثقافي أمام القصر أنه "دليل على حبهم، وانتمائهم لبلدهم".