محافظ بورسعيد يتفقد غرفة عمليات الانتخابات الرئاسية

تفقد اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، مساء الأحد، غرفة العمليات الرئيسية للانتخابات الرئاسية بالمحافظة للوقوف على الوضع الحالي والاستعدادات النهائية لبدء عملية الاقتراع صباح غد.



واجتمع المحافظ مع أعضاء غرفة العمليات والتي تضم ممثلين من الجيش الثاني الميداني وكافة الأجهزة الأمنية والمديريات والمجلس القومي للمرأة وعدة مؤسسات أخرى، مؤكدًا لهم على أنه تم رفع حالة الطوارىء بالمحافظة بدءا من اليوم وحتى نهاية العملية الانتخابية.



وأشار إلى أن غرفة العمليات الرئيسية ستعمل على مدار الـ24 ساعة، وستكون متصلة بغرف العمليات الفرعية بالأحياء وكافة المديريات التي ستعمل على مدار اليوم أيضا، مشددًا على ضرورة ظهور بورسعيد في أبهى صورها خلال العرس الديمقراطي الذي ستشهده مصر، لنرسل رسالة إلى العالم كله أن في مصر شعب يحمي الأمن والأمان ومسيرة التنمية، جنبا إلى جنب رجال الجيش والشرطة الذين يحمون حدود الوطن.