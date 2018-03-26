أحمد بدير: نسبة التصويت في انتخابات الرئاسة ستكون غير مسبوقة

قال الفنان أحمد بدير إن نسبة التصويت في الانتخابات الرئاسية، المقرر انطلاقها بعد ساعات، ستكون غير مسبوقة في تاريخ مصر، حسب تعبيره.



وأعرب «بدير»، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «مساء دي إم سي»، المذاع عبر فضائية «دي إم سي»، الأحد، عن تفاؤله بمشاركة المصريين في انتخابات الرئاسة، معقبًا: «أشعر أنه سيكون هناك زخمًا عظيمًا، والمصريون في الخارج عرفوا ما حدث في مصر من تقدم ولذا شاركوا بكثافة».



وتابع أن الذي يصوّت سينتخب مصر، لأنه يقول إنها بلده وأنه يحافظ عليها، مضيفًا: «ويقول للحاقدين والمتآمرين أننا نحب وطننا ولن نتركه، حتى يستمد الرئيس قوة قراراته من الشعب، وغدًا سيكون هناك استفتاءً على مدى حب المصريين لبلدهم في جو احتفالي».



وتبدأ الانتخابات الرئاسية 2018، التي يخوضها المرشحان عبد الفتاح السيسي، وموسى مصطفى موسى، في تمام الساعة التاسعة صباح اليوم الاثنين، الموافق 26 مارس، وتستمر حتى 28 من الشهر نفسه.