قيادي حوثي: إطلاق صواريخ باليستية على 4 مطارات ومواقع أخرى في السعودية

أعلن علي القحوم، عضو المكتب السياسي لجماعة أنصار الله الحوثية، مساء الأحد، إطلاق صواريخ باليستية على أربعة مطارات ومواقع أخرى في المملكة العربية السعودية.



وقال القحوم، لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) "إن اطلاق دفعة من الصواريخ الباليستية على أهداف متعددة في السعودية تعتبر تدشين لمرحلة جديدة من العام الرابع للعدوان (عمليات التحالف العربي) ووفاء لوعد القائد السيد عبدالملك بدرالدين الحوثي وتأكيدا على كسر معادلة الرد والردع".



وأوضح القحوم، أنه تم استهداف مطار الملك خالد الدولي بالرياض بصاروخ (بركان 2 اتش) واستهداف مطار أبها الإقليمي بصاروخ (قاهر 2 إم) إلى جانب استهداف مطاري نجران وجيزان وأهداف أخرى في نفس المناطق بدفعه من صواريخ (بدر) الباليستية.



وحتى اللحظة لم تصدر قيادة التحالف العربي أي تصريح بخصوص استهداف هذه المواقع.



ويأتي إطلاق الصواريخ بعد ساعات من إعلان عبدالملك الحوثي، زعيم الجماعة، تطوير منظوماتهم الصاروخية وطائراتهم المسيرة على مدى بعيد، وبتفعيل غير مسبوق للمؤسسة العسكرية (الموالية للحوثيين).



وبدأت قوات التحالف العربي، بقيادة السعودية، عملية عسكرية ضد الحوثيين في اليمن منذ 26 مارس من العام 2015، لمساندة القوات الحكومية في استعادة شرعية البلاد.