تحولت الانتخابات الرئاسية بلجان قرى ومدن محافظة الأقصر، إلى عُرس وطني، وفرح كبير، وجرت عملية التصويت مبكرا، على أنغام الربابة والمزمار البلدي، والأغاني الوطنية.

وانتظم التصويت داخل 195 لجنة، موزعة على 173 مقرا انتخابيا، حيث بدأ 788 ألف ناخب وناخبة، في التوجه للجان الاقتراع، منذ الثامنة صباحا.

وتصدرت النساء والفتيات الصفوف الأولى، ولفت حضور كبار السن من الرجال والنساء، الأنظار بحضورهم الكبير والمبكر بمختلف اللجان.

وشكلت أحزاب «الوفد» و«الشعب الجمهوري» و«مستقبل وطن»، وائتلاف أحزاب الأقصر، لجان شبابية ونسائية لتقديم الدعم للناخبين، ومساعدة كبار السن وذوى الاحتياجات الخاصة.

وتفقد الدكتور محمد بدر، محافظ الأقصر، واللواء طارق علام مدير الأمن، سير العملية الانتخابية، بمدن وقرى المحافظة، كما شكلت الدكتورة سعاد سعد، مقررة فرع المجلس القومي للمرأة بمحافظة الأقصر، لجان متابعة من عضوات المجلس بالمحافظة، لمتابعة عملية التصويت، وتقديم الدعم للناخبات.

وأكد أحمد جاويش، عضو الهيئة العليا لحزب الوفد، وجمال عبد الصادق، أمين حزب الشعب الجمهوري، أن ائتلاف الأحزاب بالمحافظة، يستهدف تحقيق نسبة مشاركة تتجاوز الـ60%.