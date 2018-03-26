خلو مدرسة الشيخ زايد بالدويقة من الناخبين

شهدت مدرسة الشيخ زايد للتعليم الأساسي بمنطقة الدويقة، بحي منشية ناصر، خلو تام من الناخبين بعد مرور أكثر من ثلاث ساعات على فتح اللجان للتصويت في الانتخابات الرئاسية 2018.

وتضم المدرسة لجنتين وهما «21»، وتشمل 5721 ناخبا، ولجنة «22»، وتشمل 5715 ناخبا.

وأوضحت قوات التأمين المسؤولة عن اللجنتن، أن الناخبين توافدوا في الصباح الباكر، مبررا انخفاض الأعداد بسبب ارتفاع درجة الحرارة في وقت الظهيرة، وانشغال الأهالي في عملهم، خاصة أن المنطقة صناعية.

ويتنافس في الانتخابات، التي بدأت الإثنين 26 مارس، وتستمر حتى الأربعاء 28 من نفس الشهر، المرشحين عبد الفتاح السيسي، وموسى مصطفى موسى عن حزب الغد، ويبدأ الاقتراع من التاسعة صباحا حتى التاسعة مساء، يتخلله راحة لمدة 60 دقيقة من الثالثة إلى الرابعة عصرا.