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ألمانيا تطرد 4 دبلوماسيين روس

برلين- د ب أ
نشر فى : الإثنين 26 مارس 2018 - 3:37 م | آخر تحديث : الإثنين 26 مارس 2018 - 3:37 م

علمت وكالة الأنباء الألمانية «د. ب. أ»، اليوم الأربعاء، أن ألمانيا ستطرد أربعة دبلوماسيين روس على خلفية اتهام روسيا من قبل بريطانيا بالوقوف وراء تسميم العميل الروسي المزدوج السابق سيرجي سكريبال.


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