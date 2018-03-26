ألمانيا تطرد 4 دبلوماسيين روس

علمت وكالة الأنباء الألمانية «د. ب. أ»، اليوم الأربعاء، أن ألمانيا ستطرد أربعة دبلوماسيين روس على خلفية اتهام روسيا من قبل بريطانيا بالوقوف وراء تسميم العميل الروسي المزدوج السابق سيرجي سكريبال.