عشرات المواطنين يتوافدون تحت حماية المظلات الشمسية للتصويت بلجان الهرم

مع بداية الاقتراع للانتخابات الرئاسية، شهدت لجان شارع الهرم، صباح اليوم، زحام وطوابير من عشرات الناخبين، المقبلين منذ بدء الاقتراع، للتصويت في الانتخابات الرئاسية.

ورصدت «الشروق»، في جولتها بشارع الهرم، خلو اللجان من الحشد بالميكروباصات، فيما كان علم مصر هو المشترك بين الحضور، مع إطلاق هتافات مؤيدة للمشاركة بالانتخابات.

المشهد الجديد أيضا، هو توفير مظلات أمام اللجان الانتخابية لحماية الناخبين من الشمس، وتواجدت القليل من الدعاية الانتخابية.

كما رصدت «الشروق»، أمام مدرسة الزراعة، بشارع الهرم، بالقرب من محطة الطالبية، وجود سيارة تحمل «دي جي»، تابع لحملة «انزل شارك»، التي دشنها الوفد، وعدد من الأحزاب، تدعو المواطنين للمشاركة بالانتخابات الرئاسية، دون الدعاية لمرشح بعينه.

يُذكر أن الانتخابات الرئاسية ستستمر لمدة 3 أيام على مدار أيام الإثنين والثلاثاء والأربعاء، ويبلغ عدد من لهم حق التصويت بجميع أرجاء الجمهورية 59 مليونا و78 ألفا و138 ناخبا يصوتون في 13 ألفا و706 لجان فرعية تمثلها 367 لجنة عامة، بإشراف 18 ألف قاضي تقريبا يعاونهم 110 ألف موظف.

ويتنافس في تلك الانتخابات كل من المرشح عبد الفتاح السيسي، ورمزه النجمة، والمهندس موسى مصطفى موسى، ورمزه الطائرة.