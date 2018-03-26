والدة الشهيد أحمد شعبان للمصريين: شاركوا في الانتخابات «حتى لا يضيع دم أولادنا»

طالبت السيدة فايزة حسن، والدة الشهيد عقيد أركان حرب أحمد محمود شعبان، المصريين بالمشاركة في الانتخابات الرئاسية المقرر انطلاقها اليوم الاثنين.



وأضافت «حسن»، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «مساء دي إم سي»، المذاع عبر فضائية «دي إم سي»، مساء الأحد، أنها ستدلي هي وزوجة الشهيد وشقيقه بأصواتهم في الانتخابات، مضيفة: «حتى لا يضيع دم أولادنا».



وتابعت أن التنظيمات الإرهابية مهما نفذت عمليات لن تؤثر على التحدي والإصرار الذي لدى الصريين على المشاركة في الانتخابات، مستطردة: «لا بد أن نثبت للعالم أن مصر قوية بالمشاركة كي نستعيد دم أولادنا، لأنهم تركوا كل شيء من أجل الوطن».



ومن المقرر أن تنطلق الانتخابات الرئاسية، صباح اليوم الاثنين، وتستمر لمدة ثلاثة أيام، للاختيار بين المرشحيْن عبد الفتاح السيسي، وموسى مصطفى موسى.