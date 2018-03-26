قال الفنان صلاح عبد الله، إنه يتمنى أن تكون نسبة المشاركة في الانتخابات الرئاسية هذه المرة الأعلى في الاستحقاقات السابقة، موضحًا أن المشاركة في هذا السباق من أجل مصر وليست من أجل شخص بعينه.



وأضاف «عبد الله»، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «مساء دي إم سي»، المذاع عبر فضائية «دي إم سي»، الأحد، أنه سيدلي بصوته في الانتخابات يوم الثلاثاء المقبل، لأنه لن يستطيع المشاركة يوم الاثنين نظرًا لظروف لديه.



وتابع أنه لا بد أن يقول المصريون للعالم كله إن بلدهم أقوى من الإرهاب وأنهم يقفون مع قيادته السياسية، مؤكدًا أن حادث الإسكندرية الإرهابي الذي وقع بشارع «المعسكر الروماني»، أمس السبت، لن يؤثر على المشاركة في الانتخابات.



ولفت إلى وجود شهداء من القوات المسلحة والشرطة المصرية يضحون بأرواحهم في سيناء لمكافحة الإرهاب وينالون أعظم شهادة، مستطردًا: «المصريون يعرفون حقوقهم وواجباتهم، والمشاركة في تللك الانتخابات واجب وطني ولا بد من تعليم ذلك لأولادنا».



ومن المقرر أن تنطلق الانتخابات الرئاسية، صباح غدًا الاثنين، وتستمر لمدة ثلاثة أيام، للاختيار بين المرشحيْن عبد الفتاح السيسي، وموسى مصطفى موسى.