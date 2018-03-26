سعفان الصغير يعتذر على الهواء لحارس النادي الأهلي

اعتذر سعفان الصغير مدرب حراس مرمى الإسماعيلي لشريف إكرامي حارس مرمى الأهليعما بدر منه من هجوم عليه بسبب سوء التفاهم بينهما.

وقال الصغير" "شريف إكرامي تحدث عن مدرب حراس مرمى يدافع عن حارسه وأنا فقط من تحدثث أمس ودافعت عن عواد لذلك هاجمت إكرامي ببعض التصريحات ولكن الأمر اتضح لي أنه سوء فهم من".

وأضاف سعفان الصغير " الكبير هو من يعتذر حتى لو أخطئ في حق من أصغر منه عمرًا لذلك أنا لا أخجل من الاعتذار لشريف إكرامي بسبب سوء التفاهم بيننا لأنه اتضح لي أنه يتحدث عن شخص أخر تمامًا".

واختتم:" كل الاعتذار لشريف ولأبيه إكرامي الشحات".