ارتفاع حصيلة قتلى حريق المركز التجاري في روسيا إلى 37 شخصا

لقي 37 شخصا حتفهم وأصيب 43 آخرين، أمس الأحد، عندما شب حريق في مركز تجاري بمدينة كيميروفو في سيبيريا بروسيا.



وذكرت وكالة أنباء «تاس» الروسية، نقلا عن المتحدث باسم جهاز خدمات الطوارئ أن السلطات الروسية فتحت تحقيقا جنائيا في الحريق، الذي بدأ في الطابق الرابع من مبنى زيمنيايا فيشنيا أو وينتر شيري في وسط كيميروفو قبل أن يلتهم منطقة تبلغ 1500 مترا مربعا.



وقال فلاديمير شيرنوف، النائب الأول لمحافظ المنطقة إنه تم العثور على 30 جثة في أحد أدوار العرض.



وذكرت تاس أنه تم إنقاذ عشرين شخصا من المبنى المحترق في حين تم إجلاء 100 آخرين.



وأفادت تقارير بأن العديد من الأشخاص قفزوا من نوافذ المبنى.



ولم يعرف على الفور سبب اندلاع الحريق.