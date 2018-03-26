إقبال مكثف على المقرات الانتخابية بدائرة دار السلام في الساعات الأولى

توافد عشرات المواطنين، أمام لجنتي مدرستي محمد نجيب الابتدائية، وجمال عبد الناصر الثانوية، بحي دار السلام، قبل بدء عمليات التصويت بساعة، رافعين أعلام مصر؛ للإدلاء بأصواتهم في العملية الانتخابية.

وأمام مجمع مدارس حي دار السلام، الذي يوجد به أكثر من لجنة، تواجد عدد من الشباب بأجهزة «لاب توب»؛ لمساعدة المواطنين على معرفة مقر اللجان الخاصة بهم تطوعًا منهم لتقديم المساعدة، فضلًا عن توفير بعض المنازل المحيطة بالمدرسة كراسي لجلوس كبار السن عليها.

كما انتشرت أمام المقرات الانتخابية سيارات الإسعاف تحسبا لحدوث أية ظروف طارئة لإسعاف الناخبين، فضلًا عن تواجد قوات الأمن خارج اللجان الانتخابية لتأمين العملية الانتخابية.

وتحدث لـ«الشروق»، عدد من المواطنين الذين جاءوا في الساعات الأولى من الصباح، وقال حنفي محمود حنفي، إنه جاء بعد صلاة الفجر ليكون أول من يدلي بصوته في اللجنة، مضيفا: «مصر تحتاج لنا في هذا الوقت ولابد من مشاركة جميع الفئات من الشباب وكبار السن؛ لدعم دولتنا ضد أي عدو يحاول تشويه الصورة الجملية التي نحن بها».

وأكد محمد عبد الستار، أنه كان ينتظر هذه اللحظة منذ شهور عديدة للإدلاء بصوته، معبرًا عن سعادته بالإقبال الذي يراه أمام المقرات الانتخابية.

ووفر بعض الأهالي خيام لحماية المواطنين من أشعة الشمس أمام جميع اللجان الانتخابية.