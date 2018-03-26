ممثلة إباحية تكشف تفاصيل علاقتها بترامب وتوقيعها على اتفاق لحفظ السرية

قالت ممثلة الأفلام الإباحية، التي تزعم أنها كانت على علاقة مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب منذ أكثر من 10 أعوام، إن اتفاقية عدم الإفصاح التي وقعتها قبل انتخابات عام 2016 كانت بمثابة رشوة كي تظل صامتة.



وقالت ستورمي دانيلز، واسمها الحقيقي ستيفاني كليفورد، لبرنامج «60 دقيقة» إنها وقعت على الاتفاق قبل 11 يوما فقط من الانتخابات.



وتابعت أن الاتفاق كان جذابا لأنه كان يعني أنها ستحصل على بعض المال مقابل قصتها حول ممارسة الجنس مع ترامب في عام 2006. كما أنه كان بمثابة ضمانة لعدم القلق بشأن تأثير الإعلان على طفلها.



وأضافت إنها وقعت بسرعة على ما وصفته بـ"عقد صارم للغاية" ولم تحاول التفاوض على مبلغ أعلى. وقالت إنها كانت قلقة على عائلتها.



وأشارت ممثلة الأفلام الإباحية أنها مارست الجنس مع ترامب مرة واحدة فقط بعد أن التقيا في عام 2006، وقالت إن اللقاء الجنسي كان "توافقيًا تمامًا" ولم تكن ضحية. وكان عمرها 27 سنة في ذلك الوقت وكان ترامب يبلغ من العمر 60 عامًا، لافتة إلى أنها لم تنجذب إليه جسديًا.



وأوضحت أنه حاول أن يبقيها مهتمة باقتراح أنها يمكن أن تكون متنافسة في أحد برامج تلفزيون الواقع التي ينتجها ترامب، ولكن لم تتحقق لها فرصة الاشتراك فيها.



وقالت كليفورد إنها تكشف عن قصتها الآن "لأن الناس يقولون فقط ما يريدون أن يقولوه عني". وأضافت أنها كانت "على ما يرام تماما بعدم الكشف عن أي شئ على الإطلاق"، لكن لم أكن أرغب في "أن يجعلوا مني كاذبة".



وزعمت كليفورد ، أنها تعرضت لضغوط لتوقيع الاتفاق. وقالت إنه لم يكن هناك أي عنف جسدي، لكنها كانت تعتقد أنه ستكون هناك بعض التداعيات القانونية في حال عدم توقيعها على الاتفاق.



وتابعت: "في الواقع، كانت الجملة المستخدمة بالضبط هي: (يمكنهم أن يجعلوا من حياتك جحيما بطرق مختلفة)".



وأضافت أنها تعتقد أن الشخص الذي كان بإمكانه فعل ذلك هو مايكل كوهين، محامي ترامب. لكن كوهين ينفى قيامه بتهديد كليفورد. وكان المال الذي قدمه كوهين إليها موضوع شكاوى إلى وكالات حكومية تزعم أنها كانت مساهمة غير قانونية إلى حملة ترامب الانتخابية.