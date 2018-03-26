طلاب جامعة المنيا يدلون بأصواتهم بمجمع مدارس السلام في حي شاهين

توجه وفد من طلاب جامعة المنيا، يزيد عددهم عن 200 طالب وطالبة إلى مقراتهم الانتخابية بمجمع مدارس السلام الثانوية والإعدادي والإبتدائي بحي شاهين، وذلك للإدلاء بأصواتهم في انتخابات الرئاسة.

وحرص الطلاب خلال الإدلاء بأصواتهم بتقديم التحية ومصافحة رجال الجيش والشرطة القائمين بالتأمين أمام اللجان.

قال د. جمال أبو المجد، رئيس جامعة المنيا، إنه لمس حرص الطلاب على النزول والتوجه لصناديق الاقتراع على نحو يشير بمدى الوعي لدى الطلاب وحرصهم على استقرار وطنهم.

وأضاف أن الجامعة نظمت قبل بدء الانتخابات الرئاسية دورات تدريبية لجميع طلاب الجامعة عن التنمية السياسية وأهمية المشاركة السياسية.